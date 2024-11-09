Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси

Стало известно, кого Лионель Месси включил в тройку лучших молодых игроков мира.

Награда Kopa Trophy ежегодно вручается футболистам моложе 21 года. Победителем на недавней церемонии был признан вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, уверенно обошедший всех конкурентов. Второе место досталось Арде Гюлеру из мадридского «Реала», а замкнул тройку Кобби Майну, представляющий «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Barca Universal, Месси отдал первое место Ямалю, что вряд ли кого-то удивит. На второй строчке в рейтинге звёздного аргентинца расположился ещё один футболист «сине-гранатовых» – Пау Кубарси. Третьим в списке Лионеля стал его соотечественник Алехандро Гарначо, выступающий в «Манчестер Юнайтед».