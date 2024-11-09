Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду Серии А

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо может переехать в Англию уже в январе.

По ходу нынешнего сезона «горожане» потеряли обладателя «Золотого мяча» Родри, надолго выбывшего из-за разрыва крестообразной связки. Без ключевого полузащитника дела у действующих чемпионов Англии складываются не лучшим образом, поэтому уже в январе клуб может обратиться к трансферному рынку за усилением.

Как сообщает Transfer News Live, Хосеп Гвардиола хотел бы видеть в своей команде бразильца Эдерсона из «Аталанты». В недавнем прошлом интерес к хавбеку проявлял «Манчестер Юнайтед».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 40 млн евро.