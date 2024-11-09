Гвардиола вновь ответил на вопрос об уходе из «Манчестер Сити»

Рулевому «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле снова пришлось отвечать на вопрос о собственном будущем.

Испанец может покинуть должность во главе «горожан» по окончании текущего сезона – контракт истекает летом 2025 года. В настоящий момент стороны не ведут переговоров о дальнейшем сотрудничестве.

«Я много раз говорил, что не собираюсь обсуждать эту тему. Всё произойдёт тогда, когда произойдёт. Мы регулярно поддерживаем связь – всё будет так, как должно быть, всё делается на благо клуба», – передаёт City Xtra высказывания Гвардиолы, работающего в «Манчестер Сити» с начала кампании-2016/17.