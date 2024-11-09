Гвардиола рассказал, что думает об игре Грилиша в текущем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о выступлении Джека Грилиша в нынешнем сезоне.

Как и в прошлой кампании, атакующий полузащитник часто страдает из-за травм. Именно по этой причине англичанин не появляется на поле на протяжении трёх последних недель, что, впрочем, не помешало тренеру национальной сборной Ли Карсли вызвать его на ноябрьские матчи.

«У Джека было два или три спада из-за травм, он не мог войти в свой ритм, и в этом единственная проблема. Он должен сохранять оптимизм, мы должны. Ему необходимо набрать форму, чтобы играть. Эти проблемы касаются не только Грилиша, но и многих других наших игроков. Такова реальность», – цитирует City Xtra Гвардиолу.