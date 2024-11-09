«Ливерпуль» – «Астон Вилла»: Возможные стартовые составы от Слота и Эмери

В одиннадцатом туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» примет бирмингемскую «Астон Виллу». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Ливерпуль»: Келлехер (вр), Цимикас, ван Дейк, Ибраима Конате, Александер-Арнольд, Макаллистер, Гравенберх, Луис Диас, Собослаи, Салах, Дарвин Нуньес.

«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес (вр), Динь, Пау Торрес, Диего Карлос, Конса, Тилеманс, Амаду Онана, Рамси, Роджерс, Макгинн, Уоткинс.

В лазарете «Ливерпуля» – вратарь Алиссон Бекер (травма подколенного сухожилия), хавбек Харви Эллиотт (перелом стопы), вингер Федерико Кьеза (мышечная травма) и нападающий Диогу Жота (травма груди).

В стане «Астон Виллы» тоже есть футболисты с повреждениями. Это правый защитник Мэтти Кэш (травма икры) и центральный полузащитник Росс Баркли (мышечная травма).

Предыдущий официальный матч у той и другой команды был в рамках Лиги чемпионов. «Ливерпуль» разгромил леверкузенский «Байер» (4:0), а «Астон Вилла» на день позже потерпела поражение от «Брюгге» (0:1).

В предыдущем туре АПЛ «Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» (2:1), а «Астон Вилла» проиграла «Тоттенхэму» (1:4). «Красные» за десять туров чемпионата набрали 25 очков, «вилланы» накопили 18 баллов.

Матч между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» пройдёт сегодня, 9 ноября, на «Энфилде». Начало встречи – в 23:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов