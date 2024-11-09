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Амад Диалло ответил на вопрос о будущем в «Манчестер Юнайтед»

09 Ноября 2024 • 01:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1 1.35 X 5.40 2 7.90
10.11 17:00

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло поделился своими планами на будущее.

Трудовое соглашение 22-летнего футболиста с «красными дьяволами» истекает в середине следующего года, но предусматривает возможность пролонгации ещё на один сезон.

«Я счастлив здесь, рад выступать за «Манчестер Юнайтед». Да, я хочу остаться здесь на долгое-долгое время. Хочу творить историю в этом клубе», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Диалло.

«Манчестер Юнайтед» купил ивуарийца в январе 2021 года у «Аталанты», заплатив 21,3 млн евро. В нынешнем сезоне игрок провёл 15 матчей за манкунианцев во всех соревнованиях, отметившись тремя голами и одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
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