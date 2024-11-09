«Ювентус» поборется с тремя топ-клубами АПЛ за форварда Дэвида

На нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида есть спрос в Италии и Англии.

Следующим летом канадца можно будет подписать свободным агентом – он не собирается продлевать истекающий контракт. Как информирует Corriere dello Sport, в услугах Дэвида по-прежнему заинтересован «Ювентус», однако туринцам предстоит выдержать конкуренцию со стороны английских «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

В текущем сезоне Джонатан Дэвид записал себе в актив 13 забитых мячей и две результативные передачи, отыграв 18 матчей за «Лилль» во всех турнирах. Стоимость звезды «догов» оценивается экспертами Transfermarkt в 45 млн евро.