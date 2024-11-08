Аморим поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Угарте

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о Мануэле Угарте.

В воскресенье португальский наставник проведёт последнюю игру у руля «Спортинга», после чего займёт должность в «Юнайтед». В Англии специалист воссоединится с полузащитником Мануэлем Угарте, с которым знаком по совместной работе в том же «Спортинге» в период с 2021 по 2023 год.

«Все уругвайцы, с которыми мне доводилось работать, просто невероятны – именно поэтому я их так люблю. Угарте – очень талантливый парень, у него много возможностей для роста. Я рад, что он снова будет в моей команде!» – передаёт UtdDistrict слова Аморима.