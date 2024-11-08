Известны планы Нкунку, не проходящего в основу «Челси»

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку не в восторге от своего положения в команде.

Француз регулярно играет и забивает в Лиге конференций и Кубке лиги, однако в Премьер-лиге Энцо Мареска лишь однажды доверил ему место в старте. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, несмотря на непростую ситуацию, Нкунку не планирует уходить из «Челси» в январское трансферное окно. Если же положение дел не изменится до лета, игрок вполне может задуматься о переходе в другой клуб.

Кристофер Нкунку отметился десятью голами в 16 матчах нынешней кампании, при этом в АПЛ забил всего один раз. Transfermarkt оценивает стоимость универсального 26-летнего форварда в 65 млн евро.