Три гранда АПЛ поспорят за форварда «ПСЖ» Коло-Муани в январе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Рандаль Коло-Муани интересен ряду английских клубов.

Француз не вписывается в игровую модель Луиса Энрике, поэтому руководство парижского гранда готово отпустить игрока в аренду уже в январе. По сведениям журналиста Грэма Бэйли, интерес к 25-летнему форварду проявляют сразу три топ-клуба Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал». Также на футболиста претендует «Вест Хэм».

Рандаль Коло-Муани отыграл 11 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне, записав на свой счёт два забитых мяча. Стоимость вице-чемпиона мира оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.