«Манчестер Юнайтед» вернулся к кандидатуре защитника за 85 млн евро

«Манчестер Юнайтед» вновь проявляет интерес к центральному защитнику «Эвертона» Джерреду Брэнтуэйту.

Англичанин фигурировал в шорт-листе «красных дьяволов» ещё минувшим летом, но согласовать условия трансфера так и не удалось. Как информирует Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» может возобновить работу над подписанием Брэнтуэйта. «Эвертон» не может позволить себе продлить контракт 22-летнего футболиста, поэтому, вероятно, охотнее одобрит его продажу в скором будущем.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрбека в 42 млн евро, однако «ириски» намерены заработать на нём порядка 70 млн фунтов стерлингов (почти 85 млн евро).