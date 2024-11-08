Стерлингу запрещено играть против «Челси»

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом». Авторитетный портал Goal обращает внимание на тот факт, что за «канониров» не сыграет вингер Рахим Стерлинг.

Согласно правилам АПЛ, арендованный футболист не имеет права играть против клуба, которому он принадлежит. Таким образом, против «Челси» Стерлингу играть запрещено.

Рахим Стерлинг поучаствовал в восьми матчах «Арсенала» после перехода на правах аренды. На счету футболиста один гол и один голевой пас на партнёра.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» стартует 10 ноября в 19:30 по московскому времени.