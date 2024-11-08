«Челси» работает над усилением своего состава. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, лондонцы могут купить полузащитника Пабло Барриоса из мадридского «Атлетико». По данным источника, «пенсионеры» могут предложить за 21-летнего футболиста 30 миллионов евро.

Пабло Барриос оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро. Действующий контракт воспитанника «Атлетико» рассчитан до середины 2028 года.

В сезоне 2024/2025 Пабло Барриос провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.