Постекоглу: «Ришарлисон выбыл на значительный срок»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм» Анге Постекоглу высказался о состоянии нападающего команды Ришарлисона.

— Ришарлисон выбыл на значительный срок. У него серьезная травма подколенного сухожилия, — приводит слова Постекоглу известный журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор Ришарлисона с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.