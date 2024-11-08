Впервые с 1997 года лучшим тренером месяца в АПЛ стал представитель «Ноттингем Форест»

Лучшим игроком месяца в Премьер-лиге Англии впервые в истории стал представитель «Ноттингем Форест» - нападающий Крис Вуд. Приз лучшему тренеру по итогам октября, как мы уже рассказывали, тоже выиграл представитель «лесников» - Нуну Эшпириту Санту.

Как сообщает Opta, рулевой «Ноттингем Форест» выиграл награду лучшему тренеру месяца в Премьер-лиге впервые с 1997 года. Тогда это удавалось Стюарту Пирсу.

Отметим, что в настоящий момент «Ноттингем Форест» располагается в турнирной таблице чемпионата Англии очень высоко – на третьей позиции. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на шесть очков.