Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро может настаивать на своём трансфере в «Реал». Как сообщает GiveMeSport, такой вариант возможен в том случае, если мадридцы усилят свой интерес к 26-летнему футболисту.

Если «Реал» проявит серьёзный интерес к Ромеро, это заставит футболиста отказаться от продления контракта с «Тоттенхэмом» в пользу переезда в Мадрид. Действующий контракт Кристиана в Лондоне рассчитан до середины 2027 года.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кристиана Ромеро в 65 миллионов евро. В конце 2022 года Ромеро стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.