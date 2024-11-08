Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чемпион мира из АПЛ может попытаться перейти в «Реал» слухи

08 Ноября 2024 • 20:57 Комментировать

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро может настаивать на своём трансфере в «Реал». Как сообщает GiveMeSport, такой вариант возможен в том случае, если мадридцы усилят свой интерес к 26-летнему футболисту.

Если «Реал» проявит серьёзный интерес к Ромеро, это заставит футболиста отказаться от продления контракта с «Тоттенхэмом» в пользу переезда в Мадрид. Действующий контракт Кристиана в Лондоне рассчитан до середины 2027 года.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кристиана Ромеро в 65 миллионов евро. В конце 2022 года Ромеро стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Кристиан Ромеро ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Аморим после разгрома «Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как мой «Спортинг» Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» «Манчестер Сити» может «вынудить» Гвардиолу уйти Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити»
Спортивные новости
Чжэн Циньвэнь выиграла у Крейчиковой и вышла в финал Итогового турнира WTA Плющёв отреагировал на 800-е очко Панарина в НХЛ «Шикарный результат»: Терещенко — о 800 очках Панарина в НХЛ Экс-игрок СКА Рыбин — о 800 очках Панарина в НХЛ: «Он и отметку в 1000 очков покорит» СКА неожиданно проиграл «Сочи» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.11.24 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Саутгемптон Саутгемптон
1.88 3.80 3.65
Видео
09.11.24 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
1.90 3.80 3.60
Видео
09.11.24 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
2.41 3.65 2.65
Видео
09.11.24 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
2.10 3.60 3.15
Видео
09.11.24 в 20:30
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.80 4.10 1.62
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Ноября
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить игрока «Атлетико» за 50 млн евро слухи
21:24 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ришарлисон выбыл на значительный срок»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Впервые с 1997 года лучшим тренером месяца в АПЛ стал представитель «Ноттингем Форест» 1
20:57 · Англия. Премьер-лига
Чемпион мира из АПЛ может попытаться перейти в «Реал» слухи
20:29 · Англия. Премьер-лига
Тренера «Манчестер Юнайтед» дисквалифицировали 1
20:12 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» может переехать в итальянский топ-клуб 1 слухи
19:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» включились в гонку за забивным форвардом 2
19:27 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт возможный план Гвардиолы по будущему
19:12 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ хочет купить де Йонга у «Барселоны»
18:50 · Англия. Премьер-лига
Мареска дал комментарий о состоянии Палмера
18:38 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой высказался о скором приходе Аморима в «Манчестер Юнайтед» 1
18:32 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты огромные финансовые требования Альфонсо Дэвиса 1
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Я впечатлён»: Гвардиола оценил «Брайтон»
17:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о трёх поражениях «Манчестер Сити» подряд
17:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиоле поступают звонки – известна команда 1
17:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о ситуации Грилиша: «Этот вопрос задавайте тренеру сборной Англии»
17:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о будущем словом из трёх букв
17:21 · Англия. Премьер-лига
Шоу снова тренируется с «Манчестер Юнайтед»
17:19 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Нам нужно прибавить в одном аспекте»
17:14 · Англия. Премьер-лига
Артета: «У нас будет план против Палмера» 1
16:06 · Англия. Премьер-лига
Моуринью выбрал себе команду в АПЛ
15:53 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ выбрали лучшего тренера октября
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложит 60 млн евро за игрока «Реала»
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за топовым полузащитником 1
14:48 · Англия. Премьер-лига
Исторический момент: В АПЛ выбрали лучшего игрока месяца
Все новости