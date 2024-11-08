Тренера «Манчестер Юнайтед» дисквалифицировали

Даррен Флетчер, член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед», получил дисквалификацию. Футбольная ассоциация Англии отстранила Флетчера на три матча и оштрафовала на 7500 фунтов.

Причиной наказания Флетчера стало его неподобающее поведение после гола «Брентфорда» в недавнем матче Премьер-лиги. Тогда представители «Манчестер Юнайтед» были недовольны тем, что соперник воспользовался уходом с поля Маттейса де Лигта по просьбе арбитра (судья посчитал, что нидерландцу нужно остановить кровь).

Флетчер признал вину частично – он считает, что не проявлял оскорблений. «Манчестер Юнайтед» планирует подать апелляцию, сообщает BBC.