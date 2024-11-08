Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч»

В конце октября 2024 года опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес стал обладателем «Золотого мяча». Второе место в голосовании занял бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Французская спортивная газета L’Equipe опубликовала новую информацию о голосовании, согласно которой Винисиус набрал 1129 баллов, а Родри – 1170. Таким образом, испанский хавбек опередил бразильца на 41 очко.

Стоит сказать, что для 28-летнего Родри Эрнандеса это первый «Золотой мяч» в карьере. Прошлым обладателем награды был аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.