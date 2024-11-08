Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф может продолжить карьеру в «Милане». Об этом вещает Caught Offside.

Сообщается, что «Милан» готов вступить в переговоры с 30-летним футболистом ближайшей зимой. В миланском клубе считают, что опыт Линделофа поможет команде, отмечает источник.

В текущем сезоне шведский защитник появился на поле в семи встречах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Действующий трудовой договор Линделофа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.