«Челси» и «Арсенал» включились в гонку за забивным форвардом

Следующим летом на трансферном рынке разгорится серьёзная борьба за подписание нападающего Виктора Дьёкереша из «Спортинга». В этом сезоне швед наколотил уже 23 гола в 17 матчах. На неделе Дьёкереш уложил на лопатки «Манчестер Сити», оформив хет-трик.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на таблоид The Sun, в гонку за Дьёкерешем включились «Челси» и «Арсенал».

Ранее слухи связывали 26-летнего Дьёкереша со многими статусными клубами. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают шведского бомбардира в 70 миллионов евро. На деле же ценник может оказаться даже более высоким.