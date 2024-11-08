Раскрыт возможный план Гвардиолы по будущему

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года. На пресс-конференциях специалист регулярно получает вопросы по будущему, но не даёт прямого ответа. Очевидно, решение ещё не принято.

Как сообщает The Athletic, возможный план Гвардиолы заключается в том, чтобы продлить контракт с «Манчестер Сити» ещё на один сезон – до лета 2026 года. После этого Хосеп может перейти на работу с национальной сборной и готовить её к чемпионату мира – 2030.

Отмечается, что Гвардиолу привлекает возможность тренировать сборную Бразилии. Вообще наставник «Манчестер Сити» ранее не раз говорил о желании поработать со сборной.

Гвардиоле поступают звонки – известна команда