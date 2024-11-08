Топ-клуб АПЛ хочет купить де Йонга у «Барселоны»

Будущее полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга остаётся обсуждаемым. Действующий контракт нидерландского игрока рассчитан до середины 2026 года. «Барселона» готова рассмотреть возможность трансфера де Йонга в следующем году, хотя сам футболист не горит желанием уходить.

Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, предложение по де Йонгу может сделать «Манчестер Юнайтед». При этом «красные дьяволы» предложат за 27-летнего футболиста не более 40 миллионов евро.

Добавим, что Френки де Йонг играет за «Барселону» с лета 2019 года после трансфера из «Аякса».