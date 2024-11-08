Мареска дал комментарий о состоянии Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал комментарий по поводу состояния лидера команды Коула Палмера. Как известно, футболист получил травму в недавней игре против «Манчестер Юнайтед». При этом на днях Палмера заметили на игре Лиге конференций против «Ноа». Футболист присутствовал на стадионе, хотя он не заявлен на этот турнир.

«Палмер поправляется. То, что он может ходить и обедать, не означает, что он полностью в форме. Но у нас ещё есть два дня, чтобы подготовиться к матчу против «Арсенала». Надеюсь, он сможет тренироваться хотя бы в субботу», - сказал Мареска журналистам.

Матч «Челси» - «Арсенал» пройдёт в воскресенье, 10 ноября.