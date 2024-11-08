Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мареска дал комментарий о состоянии Палмера

08 Ноября 2024 • 18:50 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 2.85 X 3.45 2 2.45
10.11 19:30

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал комментарий по поводу состояния лидера команды Коула Палмера. Как известно, футболист получил травму в недавней игре против «Манчестер Юнайтед». При этом на днях Палмера заметили на игре Лиге конференций против «Ноа». Футболист присутствовал на стадионе, хотя он не заявлен на этот турнир.

«Палмер поправляется. То, что он может ходить и обедать, не означает, что он полностью в форме. Но у нас ещё есть два дня, чтобы подготовиться к матчу против «Арсенала». Надеюсь, он сможет тренироваться хотя бы в субботу», - сказал Мареска журналистам.

Матч «Челси» - «Арсенал» пройдёт в воскресенье, 10 ноября.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Коул Палмер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Ноября
17:19
Артета: «Нам нужно прибавить в одном аспекте»
17:14
Артета: «У нас будет план против Палмера» 1
05:57
Райс может сыграть против «Челси»
05:32
Стало известно, почему Шешко отказал «Арсеналу» летом 2
07 Ноября
22:51
«Арсеналу» придётся отказаться от трансферной цели из-за ценника
22:31
«Челси» нацелился на звезду с ценником в 100-120 млн евро 1
05:21
Анри: «Не знаю, что будет делать «Арсенал» в матче с «Челси» 1
06 Ноября
17:48
Мареска высказался по поводу травмы Палмера 2
05 Ноября
22:29
Артета высказался об уходе Эду Гаспара
14:43
Эдегор вернулся к тренировкам в общей группе
14:17
Подольски — об Артете: «Он всегда был одержим футболом»
00:45
Жезус может сменить «Арсенал» на другой клуб АПЛ
04 Ноября
22:27
В «Челси» приняли решение по защитнику Бадьяшилю
21:39
«Арсенал» объявил об уходе Гаспара с поста спортивного директора клуба 2
17:33
В «Челси» переживают из-за Палмера
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Аморим после разгрома «Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как мой «Спортинг» Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» «Манчестер Сити» может «вынудить» Гвардиолу уйти Кто подвёл «Спартак» в матче с «Ростовом»: три главных виновника неожиданного поражения
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Плющёв отреагировал на 800-е очко Панарина в НХЛ «Шикарный результат»: Терещенко — о 800 очках Панарина в НХЛ Экс-игрок СКА Рыбин — о 800 очках Панарина в НХЛ: «Он и отметку в 1000 очков покорит» СКА неожиданно проиграл «Сочи» в КХЛ Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.11.24 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Саутгемптон Саутгемптон
1.88 3.80 3.65
Видео
09.11.24 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
1.90 3.80 3.60
Видео
09.11.24 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
2.41 3.65 2.65
Видео
09.11.24 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
2.10 3.60 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Ноября
19:12 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ хочет купить де Йонга у «Барселоны»
18:50 · Англия. Премьер-лига
Мареска дал комментарий о состоянии Палмера
18:38 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой высказался о скором приходе Аморима в «Манчестер Юнайтед»
18:32 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты огромные финансовые требования Альфонсо Дэвиса
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Я впечатлён»: Гвардиола оценил «Брайтон»
17:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о трёх поражениях «Манчестер Сити» подряд
17:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиоле поступают звонки – известна команда 1
17:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о ситуации Грилиша: «Этот вопрос задавайте тренеру сборной Англии»
17:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о будущем словом из трёх букв
17:21 · Англия. Премьер-лига
Шоу снова тренируется с «Манчестер Юнайтед»
17:19 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Нам нужно прибавить в одном аспекте»
17:14 · Англия. Премьер-лига
Артета: «У нас будет план против Палмера» 1
16:06 · Англия. Премьер-лига
Моуринью выбрал себе команду в АПЛ
15:53 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ выбрали лучшего тренера октября
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложит 60 млн евро за игрока «Реала»
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за топовым полузащитником 1
14:48 · Англия. Премьер-лига
Исторический момент: В АПЛ выбрали лучшего игрока месяца
11:49 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард может возглавить английский клуб
09:07 · Англия. Премьер-лига
Анри рассказал, в чём главная проблема «Арсенала» 1
07:00 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» определились с трансферной целью на январь 1 слухи
06:04 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» Диалло рассказал, что думает об Амориме
05:57 · Англия. Премьер-лига
Райс может сыграть против «Челси»
05:32 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Шешко отказал «Арсеналу» летом 2
04:44 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой: «Диалло оставался после тренировок, даже когда не играл»
04:02 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Меня разочаровал Хёйлунн» 1
Все новости