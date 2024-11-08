Ван Нистелрой высказался о скором приходе Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Руд ван Нистелрой готовит «Манчестер Юнайтед» к воскресному матчу Премьер-лиги против «Лестера». Уже в понедельник команду примет Рубен Аморим, и ван Нистелрой дал комментарий по поводу своей работы и будущего.

«Это был особый период, и было важно пройти четыре матча как можно лучше. Вы выступили очень хорошо, но впереди ещё одна игра, где важно набрать три очка. Я не знаю, насколько это будет эмоционально, ведь отношусь к этому очень прагматично. Я очень горжусь тем, что смог осуществить. Со вчерашнего вечера новостей не так уж много. Мы с Рубеном оба сосредоточены на наших команд и на наших матчах», - сказал ван Нистелрой журналистам.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.