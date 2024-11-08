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Раскрыты огромные финансовые требования Альфонсо Дэвиса

08 Ноября 2024 • 18:32 Комментировать

Следующим летом защитник Альфонсо Дэвис может покинуть «Баварию» и перейти в другой клуб в статусе свободного агента. Фаворитом в борьбе за подписание канадца остаётся «Реал», но «Манчестер Юнайтед» настроен вмешаться в гонку.

Тем временем GiveMeSport рассказывает о том, что камнем преткновения для «красных дьяволов» могут стать огромные финансовые требования Дэвиса. 24-летний канадец запрашивает 240 тысяч фунтов в неделю и подписной бонус в размере 10 миллионов фунтов.

В сезоне 2024/2025 Альфонсо Дэвис провёл за «Баварию» 14 матчей, в которых записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Юнайтед Альфонсо Дэвис ещё теги
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