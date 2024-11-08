Раскрыты огромные финансовые требования Альфонсо Дэвиса

Следующим летом защитник Альфонсо Дэвис может покинуть «Баварию» и перейти в другой клуб в статусе свободного агента. Фаворитом в борьбе за подписание канадца остаётся «Реал», но «Манчестер Юнайтед» настроен вмешаться в гонку.

Тем временем GiveMeSport рассказывает о том, что камнем преткновения для «красных дьяволов» могут стать огромные финансовые требования Дэвиса. 24-летний канадец запрашивает 240 тысяч фунтов в неделю и подписной бонус в размере 10 миллионов фунтов.

В сезоне 2024/2025 Альфонсо Дэвис провёл за «Баварию» 14 матчей, в которых записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.