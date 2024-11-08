«Я впечатлён»: Гвардиола оценил «Брайтон»

В субботу «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Брайтона». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола высказался о ближайшем сопернике.

«Я действительно впечатлён тем, как они играют. Они подписали хороших игроков, и Хюрцелер проделывает невероятную работу. Они были великолепны против «Ливерпуля», но не добились результата. Они играли очень хорошо. «Брайтон» со времён Грэма Поттера всегда был силён и дома, и на выезде. Ближайший матч не станет исключением», - сказал Гвардиола журналистам.

Матч Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» стартует 9 ноября в 20:30 по московскому времени.