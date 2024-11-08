Гвардиола высказался о трёх поражениях «Манчестер Сити» подряд

«Манчестер Сити» проиграл три последних матча – «Тоттенхэму» в Кубке лиги (1:2), «Борнмуту» в Премьер-лиге (1:2) и «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4). Комментарий по поводу этих результатов дал рулевой команды Хосеп Гвардиолы.

«Против «Борнмута» мы играли не очень хорошо, но в остальных матчах мы были хороши. Посмотрим, что будет дальше.

Наши игроки не привыкли проигрывать, да ещё и три матча? Но это были разные соревнования. Мы знаем, почему нас проблемы, но с нетерпением ждём следующего матча. Я знаю этих игроков уже девять лет, и они много раз показывали, на что способны. Три поражения не изменили моего мнения о них. Такое случается, нужно это понимать», - сказал Гвардиола журналистам.