Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
15000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
3000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10500 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
2000 ₽ Получить
Реклама, bettry.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
2024 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиоле поступают звонки – известна команда

08 Ноября 2024 • 17:49 Комментировать

Будущее Хосепа Гвардиолы остаётся обсуждаемым, ведь действующий контракт тренера с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025. На страницах The Athletic в пятницу вышел материал о ситуации Гвардиолы. В нём говорится, что специалист ещё не определился с будущим. Скорее всего, это произойдёт после оглашения вердикта по делу о финансовых нарушениях «горожан». Если «Сити» серьёзно накажут, Гвардиола должен остаться, чтобы поддержать клуб в сложный момент.

В то же время в материале есть информация от хорошо проинформированных источников. На условиях анонимности они сообщили, что над приглашением Хосепа Гвардиолы всерьёз работает Бразильская конфедерация футбола. В этом году Гвардиола получил уже несколько звонков по поводу работы со сборной Бразилии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Бразилии Хосеп Гвардиола ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
15000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
3000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10500 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
2000 ₽ Получить
Реклама, bettry.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
2024 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Аморим после разгрома «Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как мой «Спортинг» Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» «Манчестер Сити» может «вынудить» Гвардиолу уйти Кто подвёл «Спартак» в матче с «Ростовом»: три главных виновника неожиданного поражения
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой»
Спортивные новости
Плющёв отреагировал на 800-е очко Панарина в НХЛ «Шикарный результат»: Терещенко — о 800 очках Панарина в НХЛ Экс-игрок СКА Рыбин — о 800 очках Панарина в НХЛ: «Он и отметку в 1000 очков покорит» СКА неожиданно проиграл «Сочи» в КХЛ Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.11.24 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Саутгемптон Саутгемптон
1.88 3.80 3.65
Видео
09.11.24 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
1.90 3.80 3.60
Видео
09.11.24 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
2.41 3.65 2.65
Видео
09.11.24 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
2.10 3.60 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Ноября
17:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о трёх поражениях «Манчестер Сити» подряд
17:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиоле поступают звонки – известна команда
17:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о ситуации Грилиша: «Этот вопрос задавайте тренеру сборной Англии»
17:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о будущем словом из трёх букв
17:21 · Англия. Премьер-лига
Шоу снова тренируется с «Манчестер Юнайтед»
17:19 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Нам нужно прибавить в одном аспекте»
17:14 · Англия. Премьер-лига
Артета: «У нас будет план против Палмера» 1
16:06 · Англия. Премьер-лига
Моуринью выбрал себе команду в АПЛ
15:53 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ выбрали лучшего тренера октября
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложит 60 млн евро за игрока «Реала»
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за топовым полузащитником 1
14:48 · Англия. Премьер-лига
Исторический момент: В АПЛ выбрали лучшего игрока месяца
11:49 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард может возглавить английский клуб
09:07 · Англия. Премьер-лига
Анри рассказал, в чём главная проблема «Арсенала» 1
07:00 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» определились с трансферной целью на январь слухи
06:04 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» Диалло рассказал, что думает об Амориме
05:57 · Англия. Премьер-лига
Райс может сыграть против «Челси»
05:32 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Шешко отказал «Арсеналу» летом 2
04:44 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой: «Диалло оставался после тренировок, даже когда не играл»
04:02 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Меня разочаровал Хёйлунн» 1
02:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Англии не уверен в готовности Грилиша
01:41 · Англия. Премьер-лига
Онана ответил, почему ван Нистелрой должен остаться в «Манчестер Юнайтед»
01:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» победил в еврокубках впервые за 380 дней
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил еврокубковый рекорд последних 48 лет среди английских команд
00:20 · Англия. Премьер-лига
Фелиш обошёл Саку по голам в нынешнем сезоне 2
Все новости