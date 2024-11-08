Гвардиоле поступают звонки – известна команда

Будущее Хосепа Гвардиолы остаётся обсуждаемым, ведь действующий контракт тренера с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025. На страницах The Athletic в пятницу вышел материал о ситуации Гвардиолы. В нём говорится, что специалист ещё не определился с будущим. Скорее всего, это произойдёт после оглашения вердикта по делу о финансовых нарушениях «горожан». Если «Сити» серьёзно накажут, Гвардиола должен остаться, чтобы поддержать клуб в сложный момент.

В то же время в материале есть информация от хорошо проинформированных источников. На условиях анонимности они сообщили, что над приглашением Хосепа Гвардиолы всерьёз работает Бразильская конфедерация футбола. В этом году Гвардиола получил уже несколько звонков по поводу работы со сборной Бразилии.