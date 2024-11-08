Гвардиола – о ситуации Грилиша: «Этот вопрос задавайте тренеру сборной Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами в преддверии матча чемпионата Англии против «Брайтона». Специалист сообщил, что атакующий полузащитник Джек Грилиш не сможет выйти на поле. После этого у Гвардиолы спросили, почему Грилиш получил вызов в сборную Англии.

«Этот вопрос задавайте тренеру сборной Англии», - сказал Гвардиола на пятничной пресс-конференции.

Матч между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» стартует 9 ноября в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в подробной текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.