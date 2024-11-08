Гвардиола ответил на вопрос о будущем словом из трёх букв

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос по поводу своего будущего. У испанца спросили, планирует ли он во время ноябрьской паузы на матчи сборных встретиться с владельцами клуба в Абу-Даби, чтобы обсудить своё будущее.

«Нет», - ответил Гвардиола.

Как известно, действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее специалист неоднократно говорил, что решение по будущему ещё не принял.

Отметим, что «Манчестер Сити» Гвардиола тренирует с лета 2016 года.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 9 ноября, - против «Брайтона».