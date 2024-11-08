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Шоу снова тренируется с «Манчестер Юнайтед»

08 Ноября 2024 • 17:21 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу вернулся к тренировкам со своим клубом. Новостью делится пресс-служба «красных дьяволов».

Тем не менее, по словам временного тренера «МЮ» Руда ван Нистелроя, до международной паузы Шоу на поле мы не увидим. Но после паузы защитник уже будет работать без ограничений.

Отметим, что 29-летний старожил «МЮ» в текущем сезоне на поле ещё не выходил. Шоу с манкунианцами связывает долгосрочный контракт ещё на три года. В клубе он находится с лета 2014 года, тогда он перебрался в Манчестер из «Саутгемптона».

Первую игру после паузы «МЮ» проведёт против «Ипсвича» в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу
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