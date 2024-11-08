Артета: «У нас будет план против Палмера»

В воскресенье «Арсенал» проведёт матч Премьер-лиги против «Челси». Рулевой «канониров» Микель Артета на пресс-конференции ответил на вопрос по поводу того, как справиться с Коулом Палмером.

«Как сдержать Коула Палмера? Этот вопрос задавали себе все тренеры в Премьер-лиге, и Палмеру все равно удавалось влиять на матчи. У нас будет план против Палмера и против всех его угроз, а также для использования его слабостей», - сказал Артета журналистам.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» стартует 10 ноября в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в подробной текстовой трансляции.