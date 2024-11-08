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Моуринью выбрал себе команду в АПЛ

08 Ноября 2024 • 16:06 Комментировать

Жозе Моуринью с лета работает в Турции с «Фенербахче». В последнее время португалец активно выражал недовольство местным футболом и даже говорил, что не приехал бы, если бы знал всё. Не исключено, что Моуринью в обозримом будущем поменяет место работы.

Как сообщает The Guardian, Моуринью хочет возглавить «Ньюкасл». Особенный связался с посредниками и попросил держать его в курсе ситуации рулевого «сорок» Эдди Хау.

В настоящий момент Хау вряд ли что-то угрожает, ведь «Ньюкасл» за последнее время обыграл «Челси» в Кубке лиги и «Арсенал» в АПЛ. Но если в какой-то момент клуб пойдёт на смену тренера, то для Моуринью может открыться окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Фенербахче Жозе Моуринью Эдди Хау ещё теги
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