В АПЛ выбрали лучшего тренера октября

В Английской премьер-лиге выбрали лучшего тренера по итогам октября. Награду завоевал рулевой «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту.

В прошлом месяце «Ноттингем Форест» провёл в чемпионате Англии три матча. В них «лесники» сыграли вничью с «Челси» (1:1), после чего обыграли «Кристал Пэлас» (1:0) и «Лестер» (3:1).

На текущий момент «Ноттингем Форест» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда Нуну Эшпириту Санту проведёт в воскресенье, 10 ноября, - против «Ньюкасла».

Напомним, что лучшим игроком АПЛ в октябре признали форварда Криса Вуда из «Ноттингем Форест».