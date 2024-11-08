«Ливерпуль» предложит 60 млн евро за игрока «Реала»

«Ливерпуль» рассчитывает усилить свой состав в следующем году. Как сообщает Fichajes, гранд Английской премьер-лиги готовит первое предложение по полузащитнику Орельену Тчуамени из «Реала».

Ожидается, что «Ливерпуль» для начала предложит за Тчуамени 60 миллионов евро. Скорее всего, «Реал» такая сумма не устроит.

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Тчуамени в 100 миллионов евро.

За «Реал» Орельен Тчуамени играет с лета 2022 года после трансфера из «Монако». За это время полузащитник провёл 103 официальных матча, в которых записал на свой счёт три гола и пять голевых передач на партнёров.