Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» следит за топовым полузащитником

08 Ноября 2024 • 15:18 Комментировать (1)

«Манчестер Сити» рассчитывает усилить центр поля, учитывая серьёзную травму полузащитника Родри. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Сaught Offside, чемпионы Англии последних лет следят за Хаканом Чалханоглу из «Интера».

В то же время отмечается, что фаворитом в борьбе за 30-летнего Чалханоглу является «Бавария».

Действующий контракт Хакана Чалханоглу с «Интером» рассчитан до конца сезона 2026/2027. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают турецкого футболиста в 45 миллионов евро.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 9 ноября, - против «Брайтона».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Манчестер Сити Хакан Чалханоглу трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
InterSan
08 Ноября 2024 в 15:30
Чалхан - важнейший игрок сегодняшней команды. И возможно еще 2-3 года будет оставаться на том же уровне. Но, за 70-75 можно было бы и………45 маловато.
Ответить
«Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Аморим после разгрома «Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как мой «Спортинг» Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» Трансферный рекорд: Назван клуб, который готов заплатить за Винисиуса 300 млн евро «Манчестер Сити» может «вынудить» Гвардиолу уйти
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой»
Спортивные новости
Плющёв отреагировал на 800-е очко Панарина в НХЛ «Шикарный результат»: Терещенко — о 800 очках Панарина в НХЛ Экс-игрок СКА Рыбин — о 800 очках Панарина в НХЛ: «Он и отметку в 1000 очков покорит» СКА неожиданно проиграл «Сочи» в КХЛ Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Ноября
16:06 · Англия. Премьер-лига
Моуринью выбрал себе команду в АПЛ
15:53 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ выбрали лучшего тренера октября
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложит 60 млн евро за игрока «Реала»
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за топовым полузащитником 1
14:48 · Англия. Премьер-лига
Исторический момент: В АПЛ выбрали лучшего игрока месяца
11:49 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард может возглавить английский клуб
09:07 · Англия. Премьер-лига
Анри рассказал, в чём главная проблема «Арсенала» 1
07:00 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» определились с трансферной целью на январь слухи
06:04 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» Диалло рассказал, что думает об Амориме
05:57 · Англия. Премьер-лига
Райс может сыграть против «Челси»
05:32 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Шешко отказал «Арсеналу» летом 2
04:44 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой: «Диалло оставался после тренировок, даже когда не играл»
04:02 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Меня разочаровал Хёйлунн» 1
02:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Англии не уверен в готовности Грилиша
01:41 · Англия. Премьер-лига
Онана ответил, почему ван Нистелрой должен остаться в «Манчестер Юнайтед»
01:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» победил в еврокубках впервые за 380 дней
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил еврокубковый рекорд последних 48 лет среди английских команд
00:20 · Англия. Премьер-лига
Фелиш обошёл Саку по голам в нынешнем сезоне 2
07 Ноября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Барселоны» Гиу забил дебютный гол за «Челси»
22:57 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой ответил, останется ли в «Манчестер Юнайтед» при Амориме
22:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» придётся отказаться от трансферной цели из-за ценника
22:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на звезду с ценником в 100-120 млн евро 1 слухи
22:17 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» намерены усилить две позиции в январе
22:15 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «Рановато называть Аморима новым Фергюсоном»
20:23 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл не считает, что «Ливерпуль» способен на чемпионство
Все новости