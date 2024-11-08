«Манчестер Сити» следит за топовым полузащитником

«Манчестер Сити» рассчитывает усилить центр поля, учитывая серьёзную травму полузащитника Родри. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Сaught Offside, чемпионы Англии последних лет следят за Хаканом Чалханоглу из «Интера».

В то же время отмечается, что фаворитом в борьбе за 30-летнего Чалханоглу является «Бавария».

Действующий контракт Хакана Чалханоглу с «Интером» рассчитан до конца сезона 2026/2027. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают турецкого футболиста в 45 миллионов евро.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 9 ноября, - против «Брайтона».