Исторический момент: В АПЛ выбрали лучшего игрока месяца

В Английской премьер-лиге выбрали лучшего футболиста по итогам октября. Награду выиграл нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд. В прошлом месяце Вуд провёл в английском чемпионате три матча, в которых записал на свой счёт четыре гола.

Признание Вуда лучшим игроком месяца в АПЛ является историческим моментом. Дело в том, что ранее ни разу этот приз не доставался представителю «Ноттингем Форест». 32-летний Вуд стал первооткрывателем.

Крис Вуд сейчас делит второе место в рейтинге бомбардиров сезона Премьер-лиги. Новозеландец забил восемь голов, больше только у Эрлинга Холанна – 11.