Лэмпард может возглавить английский клуб

Бывший футболист и наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард может трудоустроиться в Чемпионшипе. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Согласно данным источника, легенда «Челси» может получить приглашение в «Ковентри Сити». Ранее пост главного тренера команды покинул Марк Робинс.

«Ковентри» занимает лишь 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа после сыгранных 14 туров. В активе команды 15 набранных баллов.

Напомним, что Лэмпард, кроме «Челси», поработал в «Дерби Каунти» и «Эвертоне».