Подписание Салаха – реальный вариант для «Барселоны», но только при одном важном условии

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах по-прежнему не продлевает контракт и может начинать переговоры с любым клубом с января 2025 года.

Является ли Мо Салах важным активом на трансферном рынке? Сегодня да. Контракт звезды «Ливерпуля» истекает 30 июня 2025 года, и на данный момент его продление с «красными», похоже, не за горами. То есть весьма вероятно, что он сменит команду, не требуя оплаты за трансфер.

Исходя из такого сценария, за Салахом уже следят топ-клубы Европы, МЛС и Саудовской Аравии. Но самым реальным вариантом, похоже, является «Барселона». Именно у каталонского клуба есть предметный интерес к египтянину, учитывая, что «Барса» и в прошлые годы следила за ним. Поэтому Салах становится вполне реальным вариантом усиления атаки испанцев.

Несколько лет назад Жоан Лапорта пытался закрыть вопрос о подписании опытного африканского игрока, и даже в прошлом сезоне Хави тоже был не против подписать Салаха и даже были выходы на агентов футболиста. Но это не помогло. «Ливерпуль» был полон решимости сохранить своего игрока, если только не поступит непомерное предложение, а «Барса» в любом случае не желает этого делать.

Теперь же картина совсем другая. Хотя «красным» ясно, что если они достигнут соглашения с Салахом, то получат значительный трансферный бонус, а уход африканца свободным агентом совсем не то, на что рассчитывает «Ливерпуль». В любом случае в данный момент это только один вариант из нескольких. Ситуация «Барселоны» с финансами такова, что неизвестно, поступит ли вообще предложение «Ливерпулю» о трансфере или же испанцы будут ждать подходящего момента, чтобы забрать Салаха бесплатно.

Независимо от того, выйдет «Барселона» на Салаха или нет, испанцы должны принять во внимание, что в битве за игрока будут участвовать многие другие команды. В 32 года египтянин продолжает демонстрировать, что он вполне способен оставаться в футбольной элите, и это побудит европейские клубы попытаться его переманить.

Нельзя не отметить, что Салах может оказаться в клубе на Ближнем Востоке. Прошлым летом его уже пытались подписать клубы из Саудовской Аравии, и временами это воспринималось очень серьёзно, однако в конце концов игрок решил продолжить карьеру в Премьер-лиге. Через несколько месяцев, когда он должен будет определиться со своим будущим, весьма вероятно, что эта дверь снова откроется. Поэтому его отъезд в арабские страны стоит принять во внимание. Там он сможет заработать больше денег, но ещё неизвестно, сбудется ли это.