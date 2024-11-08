Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Подписание Салаха – реальный вариант для «Барселоны», но только при одном важном условии

08 Ноября 2024 • 10:27 Комментировать
Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах по-прежнему не продлевает контракт и может начинать переговоры с любым клубом с января 2025 года.

Является ли Мо Салах важным активом на трансферном рынке? Сегодня да. Контракт звезды «Ливерпуля» истекает 30 июня 2025 года, и на данный момент его продление с «красными», похоже, не за горами. То есть весьма вероятно, что он сменит команду, не требуя оплаты за трансфер.

Исходя из такого сценария, за Салахом уже следят топ-клубы Европы, МЛС и Саудовской Аравии. Но самым реальным вариантом, похоже, является «Барселона». Именно у каталонского клуба есть предметный интерес к египтянину, учитывая, что «Барса» и в прошлые годы следила за ним. Поэтому Салах становится вполне реальным вариантом усиления атаки испанцев.

Несколько лет назад Жоан Лапорта пытался закрыть вопрос о подписании опытного африканского игрока, и даже в прошлом сезоне Хави тоже был не против подписать Салаха и даже были выходы на агентов футболиста. Но это не помогло. «Ливерпуль» был полон решимости сохранить своего игрока, если только не поступит непомерное предложение, а «Барса» в любом случае не желает этого делать.

Теперь же картина совсем другая. Хотя «красным» ясно, что если они достигнут соглашения с Салахом, то получат значительный трансферный бонус, а уход африканца свободным агентом совсем не то, на что рассчитывает «Ливерпуль». В любом случае в данный момент это только один вариант из нескольких. Ситуация «Барселоны» с финансами такова, что неизвестно, поступит ли вообще предложение «Ливерпулю» о трансфере или же испанцы будут ждать подходящего момента, чтобы забрать Салаха бесплатно.

Независимо от того, выйдет «Барселона» на Салаха или нет, испанцы должны принять во внимание, что в битве за игрока будут участвовать многие другие команды. В 32 года египтянин продолжает демонстрировать, что он вполне способен оставаться в футбольной элите, и это побудит европейские клубы попытаться его переманить.

Нельзя не отметить, что Салах может оказаться в клубе на Ближнем Востоке. Прошлым летом его уже пытались подписать клубы из Саудовской Аравии, и временами это воспринималось очень серьёзно, однако в конце концов игрок решил продолжить карьеру в Премьер-лиге. Через несколько месяцев, когда он должен будет определиться со своим будущим, весьма вероятно, что эта дверь снова откроется. Поэтому его отъезд в арабские страны стоит принять во внимание. Там он сможет заработать больше денег, но ещё неизвестно, сбудется ли это.

Что делать Салаху?
Остаться в «Ливерпуле» Перейти в «Барселону» Рассмотреть варианты в Саудовской Аравии
РезультатыАрхив
👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Ла Лига АПЛ Мохамед Салах ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Миранчук рассказал, каков Месси на поле «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Аморим после разгрома «Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как мой «Спортинг» Гуллит ответил, заслужил ли Родри получить «Золотой мяч»
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии
Спортивные новости
СКА неожиданно проиграл «Сочи» в КХЛ Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Гол и ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Ноября
09:07 · Англия. Премьер-лига
Анри рассказал, в чём главная проблема «Арсенала» 1
07:00 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» определились с трансферной целью на январь слухи
06:04 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» Диалло рассказал, что думает об Амориме
05:57 · Англия. Премьер-лига
Райс может сыграть против «Челси»
05:32 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Шешко отказал «Арсеналу» летом
04:44 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой: «Диалло оставался после тренировок, даже когда не играл»
04:02 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Меня разочаровал Хёйлунн» 1
02:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Англии не уверен в готовности Грилиша
01:41 · Англия. Премьер-лига
Онана ответил, почему ван Нистелрой должен остаться в «Манчестер Юнайтед»
01:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» победил в еврокубках впервые за 380 дней
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил еврокубковый рекорд последних 48 лет среди английских команд
00:20 · Англия. Премьер-лига
Фелиш обошёл Саку по голам в нынешнем сезоне 2
07 Ноября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Барселоны» Гиу забил дебютный гол за «Челси»
22:57 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой ответил, останется ли в «Манчестер Юнайтед» при Амориме
22:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» придётся отказаться от трансферной цели из-за ценника
22:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на звезду с ценником в 100-120 млн евро 1 слухи
22:17 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» намерены усилить две позиции в январе
22:15 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «Рановато называть Аморима новым Фергюсоном»
20:23 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл не считает, что «Ливерпуль» способен на чемпионство
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» поспорит за Салаха с мировым грандом 1 слухи
16:39 · Англия. Премьер-лига
Поттер может возглавить команду АПЛ
16:35 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк останется в «Ливерпуле» - источник
16:21 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» вспомнил о проблемах между Роналду и ван Нистелроем
16:13 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал, кого назначил бы тренером
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити» 9
Все новости