Анри рассказал, в чём главная проблема «Арсенала»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением об амбициях «канониров» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.
«Пока «Арсенал» не бросил вызов в АПЛ. Команда выступает не самым лучшим образом, поэтому не находится на вершине. Проблема «канониров» в том, что они плохо выглядят в гостевых встречах. Долгое время им везло, но сейчас это не так. Нужно посмотреть, что будет в дерби с «Челси», - передает слова француза CBS Sports.
Матч «Челси» и «Арсенала» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 10 ноября. Начало лондонского дерби намечено на 19:30 по московскому времени.
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