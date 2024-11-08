Анри рассказал, в чём главная проблема «Арсенала»

«Пока «Арсенал» не бросил вызов в АПЛ. Команда выступает не самым лучшим образом, поэтому не находится на вершине. Проблема «канониров» в том, что они плохо выглядят в гостевых встречах. Долгое время им везло, но сейчас это не так. Нужно посмотреть, что будет в дерби с «Челси», - передает слова француза CBS Sports.