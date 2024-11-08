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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анри рассказал, в чём главная проблема «Арсенала»

08 Ноября 2024 • 09:07 Комментировать

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением об амбициях «канониров» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«Пока «Арсенал» не бросил вызов в АПЛ. Команда выступает не самым лучшим образом, поэтому не находится на вершине. Проблема «канониров» в том, что они плохо выглядят в гостевых встречах. Долгое время им везло, но сейчас это не так. Нужно посмотреть, что будет в дерби с «Челси», - передает слова француза CBS Sports.

Матч «Челси» и «Арсенала» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 10 ноября. Начало лондонского дерби намечено на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Тьерри Анри
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