«Манчестер Сити» рассчитывает усилиться как минимум одним игроком в зимнее трансферное окно.

Руководство «горожан» надеется подписать нового форварда, который станет дублёром Эрлинга Холанна, докладывает GiveMeSport. Летом действующие чемпионы Англии продали Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико» – с тех пор в команде Хосепа Гвардиолы нет прямой замены норвежскому бомбардиру.

Эрлинг Холанн забил 14 голов в 15 матчах нынешней кампании. Второе место в списке голеадоров «Манчестер Сити» делят Джон Стоунс, Фил Фоден, Матеус Нунес, Йошко Гвардиол и Матео Ковачич, отличившиеся по три раза.