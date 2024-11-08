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В «Манчестер Сити» определились с трансферной целью на январь слухи

08 Ноября 2024 • 07:00 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
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09.11 20:30

«Манчестер Сити» рассчитывает усилиться как минимум одним игроком в зимнее трансферное окно.

Руководство «горожан» надеется подписать нового форварда, который станет дублёром Эрлинга Холанна, докладывает GiveMeSport. Летом действующие чемпионы Англии продали Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико» – с тех пор в команде Хосепа Гвардиолы нет прямой замены норвежскому бомбардиру.

Эрлинг Холанн забил 14 голов в 15 матчах нынешней кампании. Второе место в списке голеадоров «Манчестер Сити» делят Джон Стоунс, Фил Фоден, Матеус Нунес, Йошко Гвардиол и Матео Ковачич, отличившиеся по три раза.

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