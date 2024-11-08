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Вингер «Манчестер Юнайтед» Диалло рассказал, что думает об Амориме

08 Ноября 2024 • 06:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
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10.11 17:00

Футболист «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло высказался о скором приходе нового тренера Рубена Аморима.

Португальский специалист покинет лиссабонский «Спортинг» и приступит к работе в «Манчестер Юнайтед» с начала следующей недели.

«Мне не терпится поработать с ним! – отвечает Диалло на вопрос об Амориме. – Я очень рад, что он станет нашим новым тренером», – приводит журналист Фабрицио Романо слова ивуарийского вингера, оформившего дубль в матче Лиги Европы против ПАОКа (2:0).

Напомним, в конце октября в отставку был отправлен прежний рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. До прихода Рубена Аморима обязанности наставника команды исполняет Руд ван Нистелрой.

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