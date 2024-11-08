Райс может сыграть против «Челси»

В «Арсенале» рассчитывают на помощь Деклана Райса в предстоящем дерби с «Челси».

25-летний футболист сломал палец ноги и пропустил недавний матч Лиги чемпионов против миланского «Интера» (0:1). По сообщениям журналиста Сами Мокбеля, медперсонал «Арсенала» продолжает оценивать состояние Райса. Не исключено, что английский хавбек сыграет в поединке с «Челси», который пройдёт в воскресенье на «Стэмфорд Бридж». Решение будет принято в ближайшее время.

Деклан Райс провёл 13 матчей за команду Микеля Артеты в текущей кампании, записав на свой счёт один забитый гол и две результативные передачи.