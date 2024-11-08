Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райс может сыграть против «Челси»

08 Ноября 2024 • 05:57 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 2.85 X 3.45 2 2.45
10.11 19:30

В «Арсенале» рассчитывают на помощь Деклана Райса в предстоящем дерби с «Челси».

25-летний футболист сломал палец ноги и пропустил недавний матч Лиги чемпионов против миланского «Интера» (0:1). По сообщениям журналиста Сами Мокбеля, медперсонал «Арсенала» продолжает оценивать состояние Райса. Не исключено, что английский хавбек сыграет в поединке с «Челси», который пройдёт в воскресенье на «Стэмфорд Бридж». Решение будет принято в ближайшее время.

Деклан Райс провёл 13 матчей за команду Микеля Артеты в текущей кампании, записав на свой счёт один забитый гол и две результативные передачи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Деклан Райс ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Ноября
05:32
Стало известно, почему Шешко отказал «Арсеналу» летом
07 Ноября
22:51
«Арсеналу» придётся отказаться от трансферной цели из-за ценника
22:31
«Челси» нацелился на звезду с ценником в 100-120 млн евро 1
05:21
Анри: «Не знаю, что будет делать «Арсенал» в матче с «Челси» 1
06 Ноября
17:48
Мареска высказался по поводу травмы Палмера 2
05 Ноября
22:29
Артета высказался об уходе Эду Гаспара
14:43
Эдегор вернулся к тренировкам в общей группе
14:17
Подольски — об Артете: «Он всегда был одержим футболом»
00:45
Жезус может сменить «Арсенал» на другой клуб АПЛ
04 Ноября
22:27
В «Челси» приняли решение по защитнику Бадьяшилю
21:39
«Арсенал» объявил об уходе Гаспара с поста спортивного директора клуба 2
17:33
В «Челси» переживают из-за Палмера
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Миранчук рассказал, каков Месси на поле В «Арсенале» приняли решение по Зинченко «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Гуллит ответил, заслужил ли Родри получить «Золотой мяч»
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии
Спортивные новости
СКА неожиданно проиграл «Сочи» в КХЛ Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Гол и ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Ноября
06:04 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» Диалло рассказал, что думает об Амориме
05:57 · Англия. Премьер-лига
Райс может сыграть против «Челси»
05:32 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Шешко отказал «Арсеналу» летом
04:44 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой: «Диалло оставался после тренировок, даже когда не играл»
04:02 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Меня разочаровал Хёйлунн»
02:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Англии не уверен в готовности Грилиша
01:41 · Англия. Премьер-лига
Онана ответил, почему ван Нистелрой должен остаться в «Манчестер Юнайтед»
01:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» победил в еврокубках впервые за 380 дней
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил еврокубковый рекорд последних 48 лет среди английских команд
00:20 · Англия. Премьер-лига
Фелиш обошёл Саку по голам в нынешнем сезоне 1
07 Ноября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Барселоны» Гиу забил дебютный гол за «Челси»
22:57 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой ответил, останется ли в «Манчестер Юнайтед» при Амориме
22:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» придётся отказаться от трансферной цели из-за ценника
22:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на звезду с ценником в 100-120 млн евро 1 слухи
22:17 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» намерены усилить две позиции в январе
22:15 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «Рановато называть Аморима новым Фергюсоном»
20:23 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл не считает, что «Ливерпуль» способен на чемпионство
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» поспорит за Салаха с мировым грандом 1 слухи
16:39 · Англия. Премьер-лига
Поттер может возглавить команду АПЛ
16:35 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк останется в «Ливерпуле» - источник
16:21 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» вспомнил о проблемах между Роналду и ван Нистелроем
16:13 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал, кого назначил бы тренером
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити» 4
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» навёл справки об экс-игроке «Манчестер Сити»
14:45 · Англия. Премьер-лига
Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование 3
Все новости