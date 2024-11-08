Стало известно, почему Шешко отказал «Арсеналу» летом

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко отказался от перехода в лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно.

Вместо переезда в столицу Англии словенец поставил подпись под новым долгосрочным контрактом со своим нынешним клубом. По сведениям журналиста Сами Мокбеля, 21-летний игрок не хотел быть дублёром Кая Хаверца в команде Микеля Артеты. Перспективному форварду не было гарантировано место в основе «канониров», что и побудило его остаться в «РБ Лейпциге».

В договоре Беньямина Шешко прописан пункт отступных на сумму в 55 млн фунтов стерлингов (около 66 млн евро). По слухам, «Арсенал» сохраняет интерес к футболисту и может предпринять новую попытку его подписания в 2025 году.