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Стало известно, почему Шешко отказал «Арсеналу» летом

08 Ноября 2024 • 05:32 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Боруссия М
09.11 20:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко отказался от перехода в лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно.

Вместо переезда в столицу Англии словенец поставил подпись под новым долгосрочным контрактом со своим нынешним клубом. По сведениям журналиста Сами Мокбеля, 21-летний игрок не хотел быть дублёром Кая Хаверца в команде Микеля Артеты. Перспективному форварду не было гарантировано место в основе «канониров», что и побудило его остаться в «РБ Лейпциге».

В договоре Беньямина Шешко прописан пункт отступных на сумму в 55 млн фунтов стерлингов (около 66 млн евро). По слухам, «Арсенал» сохраняет интерес к футболисту и может предпринять новую попытку его подписания в 2025 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон РБ Лейпциг Кай Хаверц Беньямин Шешко ещё теги

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