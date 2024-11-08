Ван Нистелрой: «Диалло оставался после тренировок, даже когда не играл»

Временный рулевой «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой отметил усердие Амада Диалло на тренировках.

В четверг усилия 22-летнего ивуарийца окупились: он впервые с начала октября вышел в стартовом составе и забил оба гола «красных дьяволов» в ворота греческого ПАОКа (2:0).

«Амад был невероятен на тренировках, на него никогда не влияло отсутствие игровой практики. Он всегда хорошо тренировался и оставался после завершения занятий. Он говорил мне: «Руд, давай потренируемся ещё», – поведал в беседе с TNT Sports ван Нистелрой, ранее работавший ассистентом Эрика тен Хага.

На счету Амада Диалло три забитых мяча и один результативный пас в 15 поединках нынешнего сезона.