Скоулз: «Меня разочаровал Хёйлунн»

Знаменитый экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не в восторге от игры нападающего Расмуса Хёйлунна.

21-летний датчанин вышел в стартовом в составе «красных дьяволов» в матче Лиги Европы против греческого ПАОКа (2:0), но не отметился результативными действиями.

«Меня немного разочаровал Хёйлунн. Думаю, он будет совершенствоваться и станет играть лучше, когда с ним будет работать тренер, который в него верит. Но я не говорю, что Руд [ван Нистелрой] в него не верит», – передаёт BBC слова Скоулза.

Расмус Хёйлунн записал на свой счёт два забитых гола в 11 поединках нынешней кампании за «красных дьяволов».