Тренер сборной Англии не уверен в готовности Грилиша

Временный главный тренер сборной Англии Ли Карсли ответил на вопрос о состоянии Джека Грилиша.

29-летний футболист не появлялся на поле с 20 октября – он пропустил последние пять матчей «Манчестер Сити» из-за травмы. Несмотря на это, атакующий полузащитник всё же был вызван в ряды английской национальной команды на ноябрьский сбор.

«Вопрос об участии Грилиша остаётся открытым. Не думаю, что сейчас подходящее время для того, чтобы рисковать игроками. Мы не будем задействовать тех, чья форма вызывает опасения», – приводит City Report слова Карсли.

Сборная Англии встретится с соперниками из Греции и Ирландии в рамках Лиги наций. Матчи пройдут 14 и 17 ноября соответственно.