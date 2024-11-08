Онана ответил, почему ван Нистелрой должен остаться в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана надеется, что клуб сохранит Руда ван Нистелроя.

Нидерландец исполняет обязанности главного тренера до конца недели, после чего уступит пост новому постоянному наставнику – Рубену Амориму. Пока неясно, продолжит ли ван Нистелрой работу в клубе при португальце.

«Хочу ли я, чтобы Руд остался? На 100%. Он отличный парень и прекрасный тренер. У него огромный опыт, он добился потрясающих результатов здесь. Игроки довольны его работой в качестве временного тренера, но мы не можем решить его будущее. Всё зависит от клуба», – сказал в беседе с TNT Sports Онана после победы над ПАОКом в Лиге Европы (2:0).