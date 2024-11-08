«Манчестер Юнайтед» победил в еврокубках впервые за 380 дней

«Манчестер Юнайтед» прервал безвыигрышную серию в еврокубковых матчах.

«Красные дьяволы» одолели в родных стенах греческий ПАОК в поединке Лиги Европы (2:0). Автором обоих голов стал Амад Диалло, забивший на 50-й и 77-й минутах.

«Манчестер Юнайтед» не побеждал в еврокубках более года – 380 дней. Предыдущий триумф манкунианцев на европейской арене состоялся 24 октября 2023 года – тогда был обыгран датский «Копенгаген» (1:0).

Английский гранд занимает 15-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы с шестью очками после четырёх туров. Ранее «Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» (1:1), «Порту» (3:3) и «Фенербахче» (1:1).