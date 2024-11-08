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«Челси» установил еврокубковый рекорд последних 48 лет среди английских команд

08 Ноября 2024 • 00:43 Комментировать
Челси
8:0
Ноа Ереван
окончен

Лондонский «Челси» крупно переигрывает «Ноа» в Лиге конференций.

Уже к перерыву на табло горел счёт 6:0 в пользу «синих». Согласно информации Opta, это крупнейшее преимущество в первом тайме еврокубкового матча с участием английской команды с сезона-1976/77. 48 лет назад «Дерби Каунти» вёл 9:0 после первой половины встречи с ирландским «Финн Харпс».

Голы «Челси» продолжились и во втором тайме: на 69-й и 76-й минутах коллектив Энцо Марески забил ещё по голу – в обоих случаях отличился Кристофер Нкунку.

На данный момент в активе лондонского гранда 16 голов в трёх поединках общего этапа Лиги конференций.

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