Лондонский «Челси» крупно переигрывает «Ноа» в Лиге конференций.

Уже к перерыву на табло горел счёт 6:0 в пользу «синих». Согласно информации Opta, это крупнейшее преимущество в первом тайме еврокубкового матча с участием английской команды с сезона-1976/77. 48 лет назад «Дерби Каунти» вёл 9:0 после первой половины встречи с ирландским «Финн Харпс».

Голы «Челси» продолжились и во втором тайме: на 69-й и 76-й минутах коллектив Энцо Марески забил ещё по голу – в обоих случаях отличился Кристофер Нкунку.

На данный момент в активе лондонского гранда 16 голов в трёх поединках общего этапа Лиги конференций.